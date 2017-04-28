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كينيا تصدر ترخيصا لبنك إسلامي للمرة الأولى منذ 2015
من جورج أوبولوتسا
نيروبي (رويترز) - أصدر البنك المركزي الكيني ترخيصا لبنك دبي الإسلامي كينيا المحدود، المملوك لبنك دبي الإسلامي، وهي الرخصة الأولى الصادرة عن البنك المركزي منذ عام 2015 حين علق الموافقة على بنوك جديدة.
وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة التي أعلن عنها يوم الجمعة ستجعل بنك دبي الإسلامي كينيا ثالث بنك متوافق بالكامل مع الشريعة يعمل في البلاد.
وقال البنك المركزي الكيني في بيان "يعتزم بنك دبي الإسلامي أن يقدم حصريا خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة في كينيا... سيزيد دخول بنك دبي الإسلامي العروض في السوق خاصة في القطاع المصرفي الإسلامي الناشئ."
يملك بنك دبي الإسلامي حصصا أيضا في بنوك في باكستان والسودان والأردن والبوسنة وإندونيسيا. والبنوك الأخرى المتوافقة مع الشريعة في كينيا هي بنك الخليج الافريقي وبنك فرست كوميونيتي.
وقال البنك المركزي "دخول بنك دبي الإسلامي إلى كينيا يستند إلى استراتيجيته التي تركز على تحسين حضوره الدولي."
وفي مارس آذار قال البنك المركزي إنه يضع أيضا اللمسات النهائية على الترخيص لبنك ماي فير المملوك لمستثمرين كينيين. وفي ذلك الحين قال البنك المركزي إن البنكين تلقيا "موافقة مبدئية" قبل تعليق إصدار التراخيص في 2015.
ولم يفصح البنك المركزي عن أسبابه حين أوقف مؤقتا إصدار التراخيص لبنوك جديدة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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