بكين (رويترز) - تراجع صافي ربح بي.واي.دي الصينية لصناعة السيارات التي تدعمها شركة بركشاير هاثاواي التابعة لرجل الأعمال الشهير وارن بافيت 28.8 بالمئة في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الربح 605.8 مليون يوان (87.88 مليون دولار) تمشيا مع توقعات الشركة نفسها الشهر الماضي عندما قالت إن الأرباح ستتراجع بين 24 و35 بالمئة.

وتوقعت الشركة يوم الجمعة تراجع مبيعات النصف الأول من السنة بما يصل إلى 31.4 بالمئة مع تباطؤ مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في الصين في ظل تراجع الحكومة عن إجراءات لتشجيع استخدامها.

وسيكون هذا أكبر تراجع في أرباح النصف الأول منذ 2012.

(الدولار = 6.8938 يوان صيني)

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)