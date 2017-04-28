لندن (رويترز) - ارتفع الذهب يوم الجمعة مع تعزز اليورو مقابل الدولار بعد تضخم فاق التوقعات في منطقة العملة الموحدة في حين انخفضت أسواق الأسهم العالمية عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلتها يوم الأربعاء وسط مخاوف بشأن التجارة العالمية.

لكن المعدن الأصفر ما زال يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي له في سبعة أسابيع بعد تعزز الشهية للأصول عالية المخاطر خلال الأسبوع على حساب الذهب.

وبحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1267.61 دولار للأوقية (الأونصة) في حين كانت عقود الذهب الأمريكية تسليم يونيو حزيران مرتفعة 3.30 دولار عند 1269.20 دولار. والسعر الفوري منخفض 1.3 بالمئة عن مستوى الجمعة الماضي في أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل مارس آذار.

وصعدت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.36 دولار للأوقية في حين تقدم البلاتين 1.3 بالمئة ليسجل 952.50 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 823.70 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في عامين عند 824.70 دولار للأوقية. والمعدن هو الرابح الوحيد هذا الأسبوع بين المعادن النفيسة ويمضي باتجاه زيادة 3.6 بالمئة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)