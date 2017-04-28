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روسيا تقترب من الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط
فاتوتينكي (روسيا) (رويترز) - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن تخفيضات إنتاج النفط الروسي وصلت تقريبا إلى 300 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع تعهدها في إطار اتفاق عالمي.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون كبار آخرون من خارج أوبك قد تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 لتقليص المخزونات المتضخمة ودعم الأسعار.
وقال نوفاك إنه في المتوسط تراجع إنتاج النفط الروسي 254 ألف برميل يوميا من الأول إلى السادس والعشرين من أبريل نيسان مقارنة مع مستوى أكتوبر تشرين الأول المرجعي.
وقال "سيكون هناك خفض بمقدار 300 ألف بنهاية الشهر."
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي يقوم بزيارة إلى الجمهوريتين السوفيتيتين سابقا أذربيجان وقازاخستان الغنيتين بالطاقة قد قال في وقت سابق اليوم إن مساهمة روسيا في اتفاق الإنتاج كانت جيدة في أبريل نيسان.
والتقى الفالح بنظيره الأذربيجاني ناطق علييف يوم الخميس حيث اتفقا على دعم استمرار الاتفاق الذي وُقع في ديسمبر كانون الأول حسبما قال وزير الطاقة السعودي على تويتر.
وأحجم نوفاك عن التعليق يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت روسيا ستدعم أي قرار لتمديد الاتفاق إلى النصف الثاني من العام.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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