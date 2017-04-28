بروكسل (رويترز) - تفيد تقديرات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات بارتفاع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع ليصل إلى النطاق المستهدف من البنك المركزي الأوروبي في حين زاد التضخم الأساسي إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

وقال يوروستات إن التضخم في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو بلغ 1.9 بالمئة على أساس سنوي ارتفاعا من 1.5 بالمئة في مارس آذار وأقل بقليل فحسب من أعلى مستوى في أربع سنوات البالغ اثنان بالمئة المسجل في فبراير شباط.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي في ابريل نيسان 1.8 بالمئة لكن تقديرات صدرت يوم الخميس تظهر طفرات سعرية أقوى من المتوقع في ألمانيا أعدت الأسواق لرقم أقوى محتمل للمنطقة ككل.

يستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم أقل بقليل من اثنين بالمئة في المدى المتوسط.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية المصنعة شديدة التقلب ويراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب، إلى 1.2 بالمئة على أساس سنوي في ابريل نيسان من 0.8 بالمئة في مارس آذار متجاوزا توقعات السوق لتضخم بنسبة واحد بالمئة.

وبهذا يسجل التضخم الأساسي أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2013.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)