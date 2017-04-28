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اير برلين تقول لديها سيولة كافية لإعادة الهيكلة
28
ابريل
2017
12:22 PM
بواسطة
(رويترز) - قالت اير برلين في عرض توضيحي يوم الجمعة إن لديها السيولة الكافية والإمكانيات لمواصلة إعادة الهيكلة.
وأضافت الشركة أنها تحظى بالدعم الكامل من أكبر مساهميها الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي وأنها منفتحة على شتى الفرص وأوجه التعاون الجديدة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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