(رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الجمعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تخطر المشترين في آسيا أنها ستخفض إمدادات يونيو حزيران من جميع الخامات - مربان وداس وزاكوم العلوي - عشرة بالمئة.

كانت أدنوك خفضت إمدادات مايو أيار من خامي مربان وداس سبعة بالمئة.

ولم يتسن الاتصال بأدنوك خارج ساعات العمل الرسمية للتعليق.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)