طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الجمعة ارتفاع واردات النفط الخام اليابانية من إيران 13.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار لتصل إلى 224 ألفا و604 براميل يوميا.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)