-
رياضة
- سبيرز ورابتورز يتقدمان في الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي
- الإسماعيلي يهدي إنبي بطولتين للناشئين على حساب الأهلي والزمالك
- الأهلي يواجه الزمالك اليوم بدوري الجمهورية للناشئين
- سموحة 2002 يلتقي المصري في مؤجلات دوري الجمهورية.. اليوم
- بازل «عمر جابر» يواجه لوزيون اليوم بالدوري السويسري
- الحارس برافو ربما يغيب عن سيتي حتى نهاية الموسم
- الأهلي يعود لمرانه اليوم استعدادا للقاء الإنتاج الحربي
- انطلاق مباراتين بمجموعة القاهرة اليوم بدوري القسم الثاني
- ننشر جدول إعداد برنامج منتخب السلة للبطولة الأفريقية
- باير ليفركوزن يلاقي شالكه اليوم في الدوري الألماني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مبيعات التجزئة الألمانية أقوى من المتوقع في مارس
برلين (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية على عكس المتوقع في مارس آذار مقارنة بالشهر السابق وصعودها أقوى من المتوقع أيضا على أساس سنوي مما ينبئ بأن المستهلكين يسهمون في الأداء القوي لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأول من السنة.
وبحسب المؤشر شديد التقلب، الذي يخضع عادة للمراجعة، زادت مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة عن الشهر السابق بالأسعار الحقيقية وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الاتحادي. في المقابل كان من المتوقع انخفاض المبيعات 0.3 بالمئة في حين شهد فبراير شباط زيادة معدلة بالخفض بلغت 1.1 بالمئة.
وعلى أساس سنوي زادت مبيعات المتاجر 2.3 بالمئة في مارس آذار في حين كان من المتوقع أن ترتفع اثنين بالمئة فقط.
أصبح الاستهلاك محرك نمو رئيسيا للاقتصاد الألماني الذي كان يعتمد تقليديا على الصادرات وذلك في ظل تمتع ألمانيا بمعدلات توظيف قياسية مرتفعة وتنامي الأمن الوظيفي وارتفاع الأجور الحقيقية والتدني الشديد لتكاليف الاقتراض.
تأتي البيانات بعدما أظهر مسح جي.اف.كيه انتعاش معنويات المستهلكين الألمان أكثر من المتوقع قبيل مايو أيار وسط حالة من الثقة في أن أكبر اقتصاد أوروبي يمضي في الاتجاه الصحيح.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)