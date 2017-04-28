برلين (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية على عكس المتوقع في مارس آذار مقارنة بالشهر السابق وصعودها أقوى من المتوقع أيضا على أساس سنوي مما ينبئ بأن المستهلكين يسهمون في الأداء القوي لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأول من السنة.

وبحسب المؤشر شديد التقلب، الذي يخضع عادة للمراجعة، زادت مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة عن الشهر السابق بالأسعار الحقيقية وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الاتحادي. في المقابل كان من المتوقع انخفاض المبيعات 0.3 بالمئة في حين شهد فبراير شباط زيادة معدلة بالخفض بلغت 1.1 بالمئة.

وعلى أساس سنوي زادت مبيعات المتاجر 2.3 بالمئة في مارس آذار في حين كان من المتوقع أن ترتفع اثنين بالمئة فقط.

أصبح الاستهلاك محرك نمو رئيسيا للاقتصاد الألماني الذي كان يعتمد تقليديا على الصادرات وذلك في ظل تمتع ألمانيا بمعدلات توظيف قياسية مرتفعة وتنامي الأمن الوظيفي وارتفاع الأجور الحقيقية والتدني الشديد لتكاليف الاقتراض.

تأتي البيانات بعدما أظهر مسح جي.اف.كيه انتعاش معنويات المستهلكين الألمان أكثر من المتوقع قبيل مايو أيار وسط حالة من الثقة في أن أكبر اقتصاد أوروبي يمضي في الاتجاه الصحيح.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)