طوكيو (رويترز) - نمت واردات الخام الإيراني من قبل مشتريه الأربعة الرئيسيين في آسيا نحو 27 بالمئة في مارس آذار عنها قبل عام مع استفادة طهران من إعفائها من اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وبعض كبار المنتجين الآخرين.

استورد مشترو الخام الإيراني الأربعة الكبار - الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان - 1.97 مليون برميل يوميا الشهر الماضي حسبما أظهرته بيانات حكومية وملاحية. ويقل ذلك قليلا عن فبراير شباط عندما باعت إيران أكبر كميات في الخارج منذ 2010 وفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية.

واستوردت تلك الدول الأربعة 1.87 مليون برميل يوميا في الربع الأول من السنة بزيادة 47 بالمئة عن الفترة نفسها من 2016.

أُعفيت إيران من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين من بينهم روسيا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني.

كان ذلك نصرا لطهران التي قالت إنها بحاجة إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها إبان العقوبات الغربية المتعلقة ببرنامجها النووي.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)