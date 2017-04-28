طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة مع تلاشي موجة صعود كانت مدفوعة بانحسار المخاوف السياسية في أوروبا لكن المؤشر القياسي نجح في تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.

وهبط نيكي 0.3 بالمئة إلى 19196.74 نقطة لينزل عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع 19289.43 نقطة الذي لامسه يوم الأربعاء. لكنه مرتفع 3.1 بالمئة للأسبوع بأكمله.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة ليسجل 1531.80 نقطة في تداولات بلغت قيمتها 2.546 تريليون ين هي الأعلى في ثلاثة أسابيع ونحو 15 بالمئة فوق متوسط المدى الطويل.

وزاد سهم نينتندو، الأنشط في معاملات يوم الجمعة، 2.1 بالمئة بعد أن أشارت نتائج الشركة إلى مبيعات قوية لجهاز الألعاب الجديد سويتش.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)