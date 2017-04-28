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وزير سعودي: مساهمة روسيا في اتفاق خفض النفط جيدة في ابريل
28
ابريل
2017
09:22 AM
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أستانة (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الجمعة إن مساهمة روسيا في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي كانت جيدة في ابريل نيسان.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول تعهدت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في أوبك على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
وقال الفالح متحدثا في أستانة إن التزام أعضاء أوبك بالاتفاق مئة بالمئة والتزام غير الأعضاء 85 بالمئة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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