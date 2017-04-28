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الذهب يواصل تراجعه مع تلاشي أثر خطة ترامب الضريبية
نيويورك/لندن (رويترز) - واصل الذهب يوم الخميس اتجاهه النزولي من أعلى مستوى في خمسة أشهر سجله في منتصف الشهر الجاري متخليا عن المكاسب التي حققها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الضرائب.
وبحلول الساعة 1909 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1265.21 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة في التسوية إلى 1265.90 دولار للأوقية.
وانخفض الذهب 1.5 بالمئة منذ بداية هذا الأسبوع من أعلى مستوى سجله في 17 أبريل نيسان والبالغ 1295.42 دولار للأوقية.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت يوم الأربعاء من أدنى مستوى في أسبوعين بعدما اقترح ترامب خفض الضرائب على أرباح الشركات.
كان ترامب كشف يوم الأربعاء عن خطة من صفحة واحدة مقترحا تخفيضات ضريبية عميقة، جانب كبير منها للشركات، مما سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية الاتحادية في حالة تطبيقها.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.32 دولار للأوقية بعد أن سجلت أقل سعر منذ 17 مارس آذار في الجلسة السابقة عند 17.21 دولار.
وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 815.50 دولار للأوقية بعدما ارتفع إلى 817.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015، بينما نزل البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 940 دولارا للأوقية.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
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