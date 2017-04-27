دبي (رويترز) - قالت وزارة الطاقة السعودية يوم الخميس إنها اتفقت مع وزارة الطاقة في أذربيجان على دعم تمديد اتفاق خفض انتاج النفط العالمي.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية بحسابها على موقع تويتر إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التقى نظيره الأذربيجاني ناطق علييف "واتفقا على دعم استمرار اتفاق خفض إنتاج النفط الذي أبرم ديسمبر الماضي".

واجتمع الوزيران في باكو عاصمة أذربيجان.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)