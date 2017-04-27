اخبار مصر
-
رياضة
- الزمالك والإنتاج يتعادلان 1-1 في دوري الجمهورية 2002
- إنبي 2002 بطلا لدوري الجمهورية بفارق المواجهات المباشرة مع الأهلي
- شريف إكرامي ينتظم في تدريبات حراس الأهلي
- عمرو وردة يقود هجوم باوك أمام باناثينايكوس في كأس اليونان
- بتروجت يتعادل سلبيا أمام النصر للتعدين بالشوط الأول
- بالأسماء.. قائمة حكام مونديال القارات «روسيا 2017»
- «النوبي 98» يفوز على «أبو السعود» بثنائية في تصفيات القاهرة
- مران الأهلي- أكرم ينتظم.. و حجازي يواصل التأهيل
- مران الزمالك- أسامة إبراهيم يتغيب عن التدريبات قبل مواجهة طنطا
- بركات يعلن خوضه انتخابات الأهلي حال ترشح الخطيب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السعودية وأذربيجان تتفقان على دعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط
27
ابريل
2017
18:22 PM
بواسطة
دبي (رويترز) - قالت وزارة الطاقة السعودية يوم الخميس إنها اتفقت مع وزارة الطاقة في أذربيجان على دعم تمديد اتفاق خفض انتاج النفط العالمي.
وذكرت وزارة الطاقة السعودية بحسابها على موقع تويتر إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التقى نظيره الأذربيجاني ناطق علييف "واتفقا على دعم استمرار اتفاق خفض إنتاج النفط الذي أبرم ديسمبر الماضي".
واجتمع الوزيران في باكو عاصمة أذربيجان.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
بواسطة
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع