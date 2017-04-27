المركزي الأوروبي يبقي الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا

فرانكفورت (رويترز) - أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والسياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعا يوم الخميس ليستمر التحفيز غير المسبوق الذي يقدمه في ظل بقاء معدل التضخم دون المستهدف رغم تسارع النمو.

وبهذا يظل سعر الإيداع دون الصفر منذ 2014 ويخطط البنك لشراء سندات بما لا يقل عن 60 مليار يورو شهريا حتى ديسمبر كانون الأول على الأقل وذلك في مواجهة تضخم لا يكاد يذكر منذ سنوات.

وحافظ البنك المركزي على سعر ودائع ليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند -0.40 بالمئة وسعر إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد عند صفر بالمئة وسعر الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة، عند 0.25 بالمئة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)