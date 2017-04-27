باريس (رويترز) - قال مسؤول إيراني كبير يوم الخميس إن إيران تتوقع توقيع أول اتفاقاتها النفطية تحت نموذج عقد البترول الجديد في غضون شهر.

وقال ركن الدين جوادي نائب وزير النفط لمؤتمر في باريس "نتوقع ذلك قريبا جدا ومن المأمول في غضون شهر أن نوقع (العقد) الأول."

كانت إيران قالت في يناير كانون الثاني إن 29 شركة من أكثر من عشر دول تقرر السماح لها بالمنافسة على مشاريع النفط والغاز بموجب نموذج العقد الجديد الذي تأمل طهران أن يعزز الإنتاج بعد سنوات العقوبات.

لكن النموذج تأخر مرارا بسبب معارضة المنافسين المتشددين للرئيس حسن روحاني.

ينهي النموذج الجديد نظام إعادة الشراء الذي يرجع إلى أكثر من 20 عاما مضت ولا تسمح إيران بموجبه للشركات الأجنبية بتسجيل الاحتياطيات في دفاترها أو تملك حصص مساهمة في الشركات الإيرانية.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)