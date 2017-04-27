باريس (رويترز) - قال وزير النفط الأنجولي جوزيه ماريا بوتيلو دي فاسكونسيلوس يوم الخميس إن بلاده ملتزمة تماما بتخفيضات إنتاج أوبك وإنه يتوقع تمديد اتفاق تقليص المعروض لما بعد يونيو حزيران.

وقال دي فاسكونسيلوس خلال مناسبة للقطاع في باريس عندما سئل إن كانت المنظمة ستقرر تمديد الاتفاق عندما تجتمع في فيينا يوم 25 مايو أيار "نعم أعتقد هذا."

وأضاف أن أنجولا تخفض الإنتاج بأكثر من حصتها في الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين بقيادة روسيا.

ينص الاتفاق على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر من أول يناير كانون الثاني لدعم السوق ومحاولة احتواء تخمة المعروض.

وقال عندما سئل عن سعر النفط الذي تفضله أنجولا "60 دولارا ليس سيئا."

وفي الساعة 1015 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا إلى 51.35 دولار للبرميل.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)