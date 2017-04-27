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الأسهم الأوروبية تتراجع عن أعلى مستوى في 20 شهرا
لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى في 20 شهرا متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي والأسهم المتصلة بالسلع الأولية لكن مكاسب قطاعات أخرى خاصة القطاع الصناعي حدت من الخسائر بدعم نتائج أرباح قوية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في المعاملات المبكرة ونزل مؤشر القطاع المصرفي لمنطقة اليورو أكثر من واحد بالمئة.
وهبط سهم دويتشه بنك 3.5 بالمئة رغم أن صافي الربح في الربع الأول ارتفع لأكثر من مثليه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد انتعاش تداول السندات. وقفز سهم دويتشه بنك لنحو مثليه تقريبا من المستويات المتدنية التي بلغها في سبتمبر أيلول 2016.
وانخفاض سهم بنكو بوبولار الاسباني 4.7 بالمئة مما ساهم في تراجع القطاع المصرفي الذي جاء أداؤه أقل من السوق عموما وانخفض 0.3 بالمئة.
وكان قطاع شركات التأمين ضمن أسوأ القطاعات أداء حيث تأثر بتراجع سهم ليجال آند جنرال خمسة بالمئة بعدما صنفه كريدي سويس عند "أداء أسوأ من أداء السوق".
وأثرت هوامش الربح الضعيفة على سهم شركة نيسته الفنلندية للطاقة الذي هبط ستة بالمئة وأدى لتراجع مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي الأوسع نطاقا.
ومن بين الأسهم الرابحة صعد سهم ميديكلينيك للرعاية الصحية أكثر من 12 بالمئة بعدما ألغت حكومة أبوظبي نسبة 20 بالمئة كان يتحملها مواطنوها عند العلاج في المستشفيات الخاصة مما يدعم مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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