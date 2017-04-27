باريس (رويترز) - قال وزير النفط العراقي يوم الخميس إن العراق سيلتزم بما سيسفر عنه إجماع الآراء عندما تعقد أوبك اجتماعها في فيينا الشهر القادم لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وأبلغ الوزير جبار اللعيبي مؤتمرا في باريس "سنتجه في 25 مايو (أيار) إلى أوبك وسنلتزم بلا ريب بقرار أوبك النهائي والقرارات الجماعية."

وقال اللعيبي إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، ملتزم التزاما كاملا باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة وتم التوصل إليه العام الماضي وإنه حقق 97 بالمئة من هدف خفض إنتاجه.

كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر من أول يناير كانون الثاني لدعم السوق. ومن المتوقع أن يمدد المنتجون الاتفاق لستة أشهر أخرى عندما يجتمعون في مايو أيار.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)