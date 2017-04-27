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أبوظبي تلغي نسبة التحمل عند العلاج في المستشفيات الخاصة
دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات إن حكومة أبوظبي ألغت نسبة 20 بالمئة كان يتحملها مواطنوها عند تلقي العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة.
يعزز هذا قطاع مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في أبوظبي بما في ذلك الشركات الأجنبية.
كانت الوكالة الرسمية قالت في وقت متأخر يوم الأربعاء إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر القرار الذي يُرجع التغطية الحكومية الكاملة لنفقات علاج حاملي بطاقة التأمين الصحي "ثقة".
وأمر أيضا ببناء كلية طب ومنطقة رعاية صحية متخصصة.
ومارست شركة ميديكلينيك للرعاية الصحية وشركات أجنبية أخرى تستثمر في أبوظبي ضغوطا لإلغاء النسبة التي يدفعها المرضى بدعوى أنها تضر بأعمالهم.
وبدأ تطبيق نسبة التكلفة التي يتحملها المرضى ولا تسري على المستشفيات الحكومية في يوليو تموز الماضي. جاء هذا في توقيت سيء بالنسبة لميديكلينيك التي كانت قد اشترت قبل ذلك بفترة قصيرة مستشفيات النور الخاصة في أبوظبي مقابل 1.7 مليار دولار.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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