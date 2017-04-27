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نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين 23.8% في مارس
بكين (رويترز) - قال مكتب الإحصاءات الصيني يوم الخميس إن أرباح شركات الصناعات التحويلية الصينية زادت 23.8 بالمئة في مارس آذار عنها قبل عام وذلك في تباطؤ عن الأشهر السابقة.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في موقعه على الانترنت إن أرباح مارس آذار ارتفعت إلى 688.7 مليار يوان (99.9 مليار دولار).
وزادت الأرباح الصناعية 28.3 بالمئة في الربع الأول من السنة عنها قبل عام لتسجل 1.7 تريليون يوان في تباطؤ من نمو بلغ 31.5 بالمئة في أول شهرين.
ساعدت طفرة بقطاع الإنشاءات في تنشيط المبيعات وأسعار مواد البناء مما أنعش أرباح قطاعات متضررة منذ فترة طويلة مثل مصانع الحديد والمصاهر. لكن بعض المحللين يقولون إن تضخم أسعار المنتجين يقترب من الذروة مما قد ينال من الربحية والاستثمارات الجديدة في وقت لاحق هذا العام.
وزادت التزامات الشركات الصناعية 6.6 بالمئة على أساس سنوي في نهاية مارس آذار مقارنة مع زيادة مماثلة في أول شهرين من 2017.
تغطي البيانات الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيرادات عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان سنويا.
(الدولار = 6.8916 يوان صيني)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)
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