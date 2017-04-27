-
رياضة
- بتروجت يستضيف التعدين اليوم بالدوري الممتاز
- الليلة.. المقاولون يستدرج إنبي في الجبل الأخضر
- إيقاف الويلزي تيلور مباراتين بعد تسببه في إصابة كولمان
- الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي
- مبارة نارية بين مانشستر يونايتد ومان سيتي في كلاسيكو البريميرليج
- حمادة صدقى: صالح سليم أمر بضمي للأهلي قبل التوقيع للزمالك
- فحص طبي لـ«أكرم توفيق» قبل مران الأهلي.. اليوم
- أسامة عرابي: راض عن التعادل أمام الشرقية والمباريات القادمة صعبة
- حمادة صدقي: طارق سليم أجبرني على الاعتزال
- الأهلي يواجه الإسماعيلي في ختام دوري الجمهورية 2002
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مصحح رسمي-وكالة الطاقة: تراجع اكتشافات النفط لمستوى قياسي في 2016
(لتصحيح العنوان وحذف الفقرة الأولى بعد أن أصدرت وكالة الطاقة تصحيحا تضمن حذف الإشارة إلى احتمال تراجع العرض عن الطلب بعد 2020)
(رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن اكتشافات النفط العالمية تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض في 2016 في الوقت الذي تقلص فيه الشركات الإنفاق وأعداد مشروعات النفط التقليدية التي جرت الموافقة عليها إلى أدنى مستوي في أكثر من 70 عاما محذرة من أن الاتجاهين قد يستمران هذا العام.
وقالت وكالة الطاقة إن اكتشافات النفط هبطت إلى 2.4 مليار برميل في 2016 مقارنة مع المتوسط البالغ تسعة مليارات برميل سنويا على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.
وقالت الوكالة "حجم الموارد التقليدية التي جرت الموافقة على تطويرها في العام الماضي هبط 30 بالمئة عن العام السابق إلى 4.7 مليار برميل مع انخفاض عدد المشروعات التي تلقت قرارا استثماريا نهائيا إلى أدنى مستوي منذ الأربعينيات."
وأوضحت أن التباطؤ الحاد في نشاط قطاع النفط التقليدي جاء نتيجة لانخفاض الاستثمارات بفعل تراجع أسعار النفط مضيفة أن هذا سبب آخر للمخاوف بشأن أمن الطاقة في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية ببعض الدول الرئيسية المنتجة مثل فنزويلا.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)