طوكيو (رويترز) - بدأ مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية جلسة التداول يوم الاربعاء مرتفعا 0.09 بالمئة إلى 17369.68 نقطة بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 0.5 بالمئة.

واستقر مؤشر توبكس الاوسع نطاقا عند 1391.68 نقطة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)