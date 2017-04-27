المؤشر نيكي يهبط 0.43% في بداية التعاملات في طوكيو

طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وهبط نيكي 0.43 في المئة ليصل إلى 19205.59 نقطة في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 في المئة مسجلا 1531.91 نقطة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)