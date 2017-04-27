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رينتسي يعتزم طرح خطة لإنقاذ أليطاليا بحلول منتصف مايو
27
ابريل
2017
00:22 AM
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روما (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي، الذي ينافس على زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم، إنه سيطرح خطة لإنقاذ شركة الطيران أليطاليا التي تتكبد خسائر بحلول منتصف مايو أيار إذا فاز في انتخابات يوم الأحد.
وقال رينتسي خلال مناقشة قبل الانتخابات الحزبية "إذا انتُخبنا، فسنقدم اقتراحا للحكومة بحلول 15 مايو".
لكنه أضاف أنه ينبغي عدم إنفاق أموال عامة على شركة الطيران.
كان العاملون بالشركة رفضوا يوم الاثنين خطة تتضمن خفض الوظائف والرواتب شرطا لإعادة رسملة أليطاليا. واستبعدت الحكومة بقيادة باولو جنتيلوني، الذي خلف رينتسي في منصبه، تأميم الناقلة التي تستعد حاليا لإجراءات إدارة خاصة.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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