واشنطن (رويترز) - قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين يوم الأربعاء إن خطة "أكبر خفض ضريبي" في تاريخ الولايات المتحدة المقرر أن يعلنها البيت الأبيض في وقت لاحق يوم الأربعاء ستخفض ضرائب الشركات إلى 15 بالمئة بما في ذلك الشركات الصغيرة.

وقال منوتشين في منتدى إخباري في واشنطن "سيكون هذا أكبر خفض ضريبي وأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ بلدنا."

وأضاف أن هناك اتفاقا جوهريا بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس بشأن أهداف الإصلاح الضريبي وجاري العمل على التفاصيل.

وفي سياق منفصل قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان إنه ألقى "نظرة عابرة" على الخطة.

وأضاف "تعجبنا جدا.. نحن متفقون بنسبة 80 بالمئة وفي العشرين بالمئة الباقية نحن في نفس المضمار".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)