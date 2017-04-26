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وول ستريت تفتح مستقرة ترقبا لخطة إصلاح ضريبي
26
ابريل
2017
16:22 PM
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(رويترز) - فتحت الأسهم الأمريكية دون تسجيل تغير يذكر يوم الأربعاء بعد يومين من المكاسب القوية مع ترقب المستثمرين لخطة إصلاح ضريبي منتظرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.19 نقطة أو ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 21015.31 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.03 نقطة أو 0.001 بالمئة إلى 2388.64 نقطة والمؤشر ناسداك المجمع 2.81 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 6028.31 نقطة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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