الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوعين

لندن (رويترز) - صعدت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين لكن بعض المحللين يتوقعون المزيد من التراجع في الأسعار مع انحسار المخاوف السياسية.

وبحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1264.40 دولار للأوقية (الأونصة). ووصل الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى 1260.90 دولار للأوقية وهو أضعف مستوى منذ 11 أبريل نيسان.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1265.80 دولار للأوقية.

وفقد الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم 17 أبريل نيسان.

وتبددت المخاوف بشأن الوضع السياسي في فرنسا بعد فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في حين انحسر القلق من توقف العمل بأجهزة الحكومة الأمريكية مما قلص الشهية للذهب وهو من أصول الملاذ الآمن.

وتضرر الذهب أيضا بالإقبال على الأصول عالية المخاطر مع صعود البورصات العالمية لمستويات قياسية يوم الأربعاء بعد نتائج أرباح قوية وتوقعات بخفض الضريبة للشركات الأمريكية.

واستقر السعر الفوري للفضة عند 17.55 دولار للأوقية بعد انخفاضها لأدنى مستوى في شهر عند 17.49 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 949 دولارا للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 801.50 دولار للأوقية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)