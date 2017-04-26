المؤشر نيكي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع الين

طوكيو (رويترز) - اختتم المؤشر نيكي الياباني تعاملات يوم الأربعاء عند أعلى مستوى في شهر بدعم من تراجع الين والارتفاع القياسي لمؤشر ناسداك المجمع في بورصة وول ستريت.

وأغلق نيكي عند 19289.43 نقطة وهو أعلى مستوى منذ يوم 24 مارس آذار. وارتفع المؤشر 3.6 بالمئة خلال الأسبوع وقفز اثنين بالمئة خلال أبريل نيسان.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء في حين اقترب مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستويات لهما في الآونة الأخيرة حيث دلت المكاسب القوية على متانة الشركات الأمريكية.

وسجل الدولار أعلى ارتفاع يومي له في ثلاثة أشهر مقابل الين.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في بورصة طوكيو 1.2 بالمئة ليقفل عند 1537.41 نقطة وارتفع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة إلى 13763.69 نقطة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)