(رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الثلاثاء وسجل ناسداك مستوى الستة آلاف نقطة للمرة الأولى وسط نتائج قوية للشركات وتعهد الرئيس دونالد ترامب بخطة إصلاح ضريبي كبيرة.

وقدم سهم بيوجن أكبر دعم لناسداك بعد نتائج قوية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 155.57 نقطة بما يعادل 0.75 بالمئة ليصل إلى 20919.46 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 7.87 نقطة أو 0.33 بالمئة ليسجل 2382.02 نقطة وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 20.35 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 6004.17 نقطة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)