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ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير
نيويورك (رويترز) - أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن أسعار المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة أكبر من المتوقع في فبراير شباط بدعم من انخفاض المعروض في قطاع الإسكان.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز كور لوجيك كيس-شيلر المجمع الذي يشمل 20 منطقة حضرية 5.9 بالمئة في فبراير شباط على أساس سنوي بعد زيادة غير معدلة نسبتها 5.7 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وتفوق قراءة فبراير شباط تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 5.7 بالمئة، كما تمثل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يوليو تموز 2014.
وقال ديفيد بليتزر رئيس لجنة المؤشرات في ستاندرد آند بورز داو جونز انديسيز إن انخفاض المعروض من المنازل للبيع، الذي يكفي حاليا لنحو 3.8 شهرا بمعدلات البيع الراهنة، يعزز ارتفاع الأسعار.
وأظهر المسح أن الأسعار زادت على أساس شهري بنسبة 0.7 بالمئة في المدن العشرين في فبراير شباط على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وهو ما يقل قليلا عن توقعات بزيادة 0.8 بالمئة.
وعلى أساس غير معدل موسميا زادت الأسعار 0.4 بالمئة مقارنة مع يناير كانون الثاني.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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