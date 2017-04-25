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كاتربيلر تحقق زيادة تفوق التوقعات في أرباح الربع/1
(رويترز) - أعلنت كاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة زيادة أرباحها الفصلية بما يفوق التوقعات في ظل زيادة المبيعات للمرة الأولى خلال أكثر من عامين بدعم انتعاش في أسواقها النهائية.
ورفعت أكبر شركة لصناعة المعدات الثقيلة في العالم توقعاتها لربحية السهم ومبيعات العام الحالي.
وقال جيم أومبلبي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "هناك مؤشرات مشجعة بفضل نشاط عروض الأسعار في العديد من الأسواق التي نخدمها."
وقالت الشركة إنها تتوقع الآن تحقيق أرباح معدلة لعام 2017 تصل إلى 3.75 دولار للسهم مقابل 2.90 دولار للسهم في التوقعات السابقة.
وتوقعت الشركة مبيعات وإيردات بين 38 و41 مليار دولار مقابل توقعاتها السابقة بين 36 و39 مليار دولار.
وتوقع المحللون أن تحقق الشركة في المتوسط 3.26 دولار للسهم وإيرادات 38.27 مليار دولار بحسب تومسون رويترز آي/بي/آي/اس.
وانخفض الربح العائد للمساهمين إلى 192 مليون دولار بما يعادل 32 سنتا للسهم في الربع المنتهي يوم 31 مارس آذار مقابل 271 مليون دولار أو 46 سنتا للسهم قبل عام.
وباستبعاد تكاليف إعادة الهيكلة تكون كاتربيلر حققت 1.28 دولار للسهم مقابل 64 سنتا للسهم.
وزادت المبيعات والإيرادات الإجمالية إلى 9.82 مليار دولار من 9.46 مليار دولار.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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