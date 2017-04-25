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نيكي يصعد بدعم انخفاض الين ومكاسب الأسواق العالمية
طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية ليعود إلى مستوى 19 ألف نقطة يوم الثلاثاء لأول مرة خلال ثلاثة أسابيع بدعم من مكاسب الأسواق الخارجية وتنفس المستثمرين الصعداء لعدم إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية أخرى في ذكرى سنوية عسكرية.
وكانت تكهنات سادت بين المستثمرين بأن بيونجيانج قد تطلق صاروخا آخر طويل المدى تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثمانين لتأسيس جيش الشعب الكوري الشمالي يوم الثلاثاء. ويتم الإطلاق عادة في الصباح.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي 1.1 بالمئة ليغلق عند 19079.33 نقطة مدعوما بانخفاض طفيف للين.
وزاد الدولار 0.4 بالمئة إلى 110.13 ين.
وسجلت شركات الأوراق المالية أداء أفضل من أداء السوق حيث زاد المؤشر الفرعي للقطاع في بورصة طوكيو 2.5 بالمئة.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 1519.21 نقطة، وصعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.1 بالمئة أيضا لينهي يوم الثلاثاء عند 13596.77 نقطة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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