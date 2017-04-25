باكو (رويترز) - قال وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف يوم الثلاثاء إنه سيناقش احتمال تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي خلال اجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء.

وأبلغ علييف الصحفيين "سنناقش عدة قضايا من بينها بالطبع سياسة أوبك بخصوص أسعار النفط."

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)