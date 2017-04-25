باكو (رويترز) - قال وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف يوم الثلاثاء إن باكو ستدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

ينتهي اتفاق الحد من الإنتاج القائم بين أوبك والمنتجين من خارجها في نهاية يونيو حزيران.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)