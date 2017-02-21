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الذهب يقلص خسائره بفعل بيانات أمريكية ضعيفة
نيويورك/لندن (رويترز) - قلصت أسعار الذهب خسائرها بفعل بيانات أضعف من المتوقع للاقتصاد الأمريكي يوم الثلاثاء بعد أن تراجعت واحدا بالمئة جراء تجدد توقعات رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الشهر القادم مما دفع الدولار للصعود.
وبحلول الساعة 2023 بتوقيت جرينتش انخفض السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1235.85 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية السنة. وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأمريكية بانخفاض 0.02 بالمئة عند 1238.90 دولار.
وتعزز الدولار بعد أن أشار أعضاء بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال رفع الفائدة الأمريكية الشهر القادم مما يجعل السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة للمشترين غير الأمريكيين.
وهبطت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.94 دولار وفقد البلاتين 0.3 بالمئة ليسجل 997.95 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 776.75 دولار للأوقية.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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