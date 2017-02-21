نيويورك (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الثلاثاء مدعومة بتقارير أرباح قوية من وول-مارت وشركات تجزئة أخرى واستمرار حالة التفاؤل بشأن الخطط الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 114.88 نقطة بما يعادل 0.56 بالمئة ليصل إلى 20738.93 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.01 نقطة أو 0.60 بالمئة ليسجل 2365.17 نقطة وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.37 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 5865.95 نقطة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)