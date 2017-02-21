نيويورك (رويترز) - أغلقت أسعار النفط مرتفعة نحو واحد بالمئة بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بفعل تفاؤل أوبك بمزيد من الالتزام باتفاقها مع منتجين آخرين من بينهم روسيا على تقليص الإنتاج في مسعى لتصريف تخمة المعروض التي تثقل كاهل السوق.

وأبلغ الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو مؤتمرا صحفيا في لندن أن بيانات يناير كانون الثاني أظهرت أن نسبة التزام دول أوبك المشاركة في تخفيضات الإنتاج فاقت التسعين بالمئة وأن مخزونات النفط ستتراجع أكثر هذا العام.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من خارجها اتفقوا في نوفمبر تشرين الثاني على تقليص الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا لمعالجة التخمة التي خفضت الأسعار لأكثر من عامين.

وختم خام برنت الجلسة عند 56.66 دولار للبرميل مرتفعا 48 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من فبراير شباط عند 57.31 دولار.

وحل أجل عقد الخام الأمريكي تسليم مارس آذار على ارتفاع 66 سنتا أو 1.2 بالمئة عند 54.06 دولار بعد أن صعد إلى 54.68 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ الثالث من يناير كانون الثاني.

وأغلق عقد الخام الأمريكي الأنشط تسليم ابريل نيسان مرتفعا بنسبة واحد بالمئة عند 54.33 دولار.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)