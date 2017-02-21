مستويات قياسية مرتفعة للأسهم الأمريكية بعد نتائج تجزئة قوية

(رويترز) - فتحت الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء مع صعود أسعار النفط وبفعل أرباح أفضل من المتوقع لكبرى شركات التجزئة بالولايات المتحدة مما رفع قطاع السلع الاستهلاكية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 47.57 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 20671.62 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 5.38 نقطة أو 0.23 بالمئة ليسجل 2356.54 نقطة وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 9.78 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 5848.36 نقطة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)