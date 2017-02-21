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فيرايزون وياهو تخفضان قيمة صفقتهما إلى 4.48 مليار دولار
(رويترز) - قالت فيرايزون كبرى شركات الاتصالات بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها اتفقت على شراء أنشطة الانترنت الأساسية لشركة ياهو مقابل 4.48 مليار دولار أي ما يقل نحو 350 مليون دولار عن السعر الأصلي.
تدمج الصفقة أصول ياهو الخاصة بمحرك البحث والبريد الإلكتروني والتراسل الفوري وأدوات تكنولوجيا الإعلانات مع وحدة ايه.أو.إل التابعة لفيرايزون.
كانت فيرايزون تحاول إقناع ياهو لتعديل شروط الاتفاق بما يتماشى مع الضرر الاقتصادي الناجم عن هجومين إلكترونيين.
وتأخر إتمام الصفقة التي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى في يوليو تموز مع عكوف الشركتين على تقييم التداعيات المالية الناجمة عن الاختراقات التي كشفت عنها ياهو العام الماضي.
وبموجب الشروط المعدلة تتقاسم ياهو وفيرايزون الالتزامات النقدية المرتبطة ببعض التحقيقات الحكومية ودعاوى أقامتها أطراف ثالثة تتعلق بالاختراقات.
وستواصل ياهو تحمل الالتزامات المرتبطة بالدعاوى القضائية التي رفعها المساهمون وتحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تتطلع فيرايزون إلى خدمات الإعلان وفيديو الهاتف المحمول كمصادر جديدة للإيرادات خارج سوق الاتصالات اللاسلكية المتشبعة للغاية.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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