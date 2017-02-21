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أسعار النفط ترتفع وسط مراهنات كبيرة على ارتفاع الخام
طوكيو (رويترز) - ارتفعت عقود النفط الآجلة لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء وأظهرت البيانات أن صناديق التحوط تراهن بشكل مكثف على أسواق الخام بعد اتفاق أوبك العام الماضي على تقليص الإنتاج.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 53.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بعدما زاد نحو 0.5 بالمئة في جلسة قصيرة يوم الاثنين في ظل عطلة عامة في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا إلى 56.32 دولار للبرميل بعدما صعد 0.7 بالمئة يوم الاثنين.
ويحتفظ المستثمرون الآن بعقود الخام الآجلة وخيارات أكثر من أي وقت مضى بعدما تعهدت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) العام الماضي بتقليص الإنتاج.
وزاد المضاربون مراهناتهم على ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بما يعكس التفاؤل في سوق الخام الأمريكي.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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