لندن (رويترز) - انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء وقاد سهم اتش.اس.بي.سي خسائر مؤشر البنوك في المنطقة بعد أن أعلن هبوط أرباحه السنوية قبل حساب الضرائب بنسبة 62 في المئة.

ونزل سهم أكبر بنك أوروبي ستة في المئة متجها لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ اغسطس آب 2015 بعد أن جاءت نتائجه أقل كثيرا من توقعات المحللين نتيجة شطب مبالغ كبيرة في إطار عملية إعادة الهيكلة.

وكان اتش.اس. بي.سي أكبر خاسر علي مؤشر البنوك الأوروبية الذي هبط اثنين في المئة ليمارس ضغوطا على السوق الأوسع.

وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)