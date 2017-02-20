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ارتفاع سعر النفط ولكن زيادة عدد منصات الحفر في أمريكا تُلجم المكاسب
طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين ولكن المكاسب كانت أقل ما يمكن مع تقييم المستثمرين ما إذا كانت زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وارتفاع المخزونات إلى مستوى قياسي سيقوضان جهود المنتجين لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق.
وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي واحد في المئة إلى 55.82 دولار للبرميل عند الساعة 0050 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 53.43 دولار للبرميل.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الخامس على التوالي لتواصل زيادة مستمرة منذ تسعة أشهر بعد أن تشجع المنتجون نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام التي تم تداولها في الأغلب فوق 50 دولارا للبرميل منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت منظمة أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017.
وتشير تقديرات إلى أن الالتزام بالتخفيضات بلغ نحو 90 في المئة في حين ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أوبك قد تمدد الاتفاق أو تطبق تخفيضات أكبر ابتداء من شهر يوليو تموز إذا لم تتراجع المخزونات العالمية من النفط الخام بشكل كاف.
ولكن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة ساعد في زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي وسط تراجع لنمو الطلب على وقود السيارات.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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