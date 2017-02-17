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الذهب يستقر مع تراجع الدولار ويتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي
(رويترز) - استقر الذهب يوم الجمعة مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع ليتجه المعدن النفيس إلى تحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية وسط حالة الضبابية التي تكتنف المشهد السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1238.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بينما تراجع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1238.50 دولار للأوقية.
وارتفع الذهب 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وصعد نحو 7.5 بالمئة منذ بداية 2017.
وكان المعدن الأصفر صعد إلى 1244.67 دولار للأوقية في الثامن من فبراير شباط بدعم من المخاوف المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتخابات في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام.
غير أن الذهب هبط إلى 1216.41 دولار للأوقية يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط بفعل احتمالات ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين إن الحاجة قد تستدعي رفع أسعار الفائدة في مارس آذار.
وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 100.540 يوم الجمعة بعدما بلغ أدنى مستوى له في أسبوع عند 100.410 الخميس.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 18.03 دولار للأوقية. وكان المعدن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 18.13 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.
وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1010.80 دولار للأوقية.
ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 787.45 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 24 يناير كانون الثاني عند 794.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد المعدن أكثر من 16 بالمئة منذ بداية العام.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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