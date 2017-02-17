طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وهبط نيكي 0.61 في المئة إلى 19228.74 نقطة كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 في المئة ليصل إلى 1542.84 نقطة.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)