من باربرا لويس

لندن (رويترز) - قال اتحاد صناعة الصلب الأوروبي (يوروفر) يوم الخميس إن واردات الحديد الإيرانية باتت تشكل أحدث مصدر تهديد لشركات إنتاج الصلب الأوروبية بعد أن ارتفعت الواردات القادمة من الجمهورية الإسلامية بنحو ثمانية أمثال خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

وقال الاتحاد إن الصادرات الإيرانية لأوروبا قفزت إلى ما يزيد بقليل عن مليون طن سنويا مما جعلها تحتل المرتبة التالية للهند إذ تصدر الأخيرة 1.9 مليون طن سنويا في حين صدرت الصين 5.7 مليون طن في 2016.

وقال كارل تاتشيليت مدير العلاقات الخارجية والتجارة لدى يوروفر لرويترز "الخطر القادم من إيران جديد وسيكون واحدا من القضايا الثلاث الأكبر وهي الصين والهند وإيران."

وتسعى إيران لتعزيز قطاع الصلب بها بمساعدة شركاء أجانب مع استهدافها للتوسع اقتصاديا بعد إبرام اتفاق في 2015 لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

لكن طهران قالت إنها تدرس فرض رسوم تصدير على خام الحديد كما فعلت الهند وهو الأمر الذي سيؤدي إلى توافر كميات أكبر من المواد الخام أمام صناع الصلب المحليين في إيران.

وقال يوروفر الذي يمثل قطاعا يحتاج لاستيراد خام الحديد إن ذلك الإجراء يرقى إلى أن يكون حمائيا. ولم يرد مسؤولون إيرانيون اتصلت بهم رويترز للتعقيب على الفور.

وقالت إيران يوم الأربعاء إنها تستهدف تصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الصلب سنويا بحلول سنة 2025 وزيادة الإنتاج الإجمالي إلى 55 مليون طن من 16 مليون طن حاليا بحسب التقديرات.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)