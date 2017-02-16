المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)