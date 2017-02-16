لندن (رويترز) - صعد النفط يوم الخميس لكن مستويات قياسية مرتفعة لمخزونات الوقود والنفط الخام في الولايات المتحدة كبحت الأسعار في حين ساعد خفض الإمدادات الذي تطبقه أوبك في دعم السوق.

وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 55.90 دولار للبرميل بارتفاع 15 سنتا عن التسوية السابقة.

وزاد الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة عشرة سنتات إلى 53.21 دولار للبرميل.

واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017 وتظهر بيانات القطاع التزام غالبية المنتجين بالاتفاق.

لكن مازالت المخزونات ضخمة والمعروض مرتفع وبخاصة في الولايات المتحدة.

ويقول المحللون إن السوق عالقة بين عاملين متضاربين هما خفض إنتاج أوبك وزيادة مخزونات الولايات المتحدة وإنتاجها.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)