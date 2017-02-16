-
رياضة
- مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين من الغرور بعد التعادل أمام الأهلي
- 5 أسباب لخسارة الزمالك أمام الإنتاج (تحليل)
- رئيس أتلتيكو مدريد يدعم برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان
- فيديو| نور السيد: تنازلت عن 4 مليون جنيه للزمالك.. ورحلت لأسباب نفسية
- صورة .. الظهور الأول لإسلام عبد النعيم مهاجم الإسماعيلي بعد اخلاء سبيله
- تشافي يرشح لاعبا لـ جوارديولا في الانتقالات الصيفية القادمة
- أزمة منتخب الشباب.. وادي دجلة يرد على تهديد اتحاد الكرة
- تغريدة- مدرب أجنبي وتشبيه لاعب الزمالك بـدي ماريا .. في أبرز تعليقات جمهور تويتر
- غدا.. وادي دجلة يعسكر بالإسكندرية استعدادا لمباراة الاتحاد
- 16 مباراة لبايرن ميونيخ بدون هزيمة باستاد اليانز آرينا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأسهم الأوروبية تستقر بعد سبعة أيام من المكاسب
لندن (رويترز) - استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد ارتفاعها على مدار الجلسات السبع الماضية حيث عوضت مكاسب أسهم شركات الطيران ضعف أداء شركات التعدين وهبوط مجموعة كوبهام الهندسية البريطانية بعد نتائج أعمال سيئة.
وحتى الساعة 0821 بتوقيت جرينتش لم يشهد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية تغيرا يذكر من حيث النسبة المئوية حيث استقر عند 371.34 نقطة بعد مكاسب قوية في الآونة الأخيرة وصعوده لأعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.
وهوى سهم كوبهام بأكثر من 21 بالمئة لأدنى مستوى منذ نهاية عام 2004 متجها نحو أكبر انخفاض يومي له على الإطلاق. وقالت الشركة إنها ستتحمل خسائر قدرها 150 مليون جنيه (187 مليون دولار أمريكي) تتعلق بعملها في برنامج كيه.سي-46 لطائرات التزويد بالوقود مع شركة بوينج. وخفضت مجددا أرباح التداول المتوقعة لعام 2016.
وانخفض مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 0.9 بالمئة ليصبح بذلك أكثر القطاعات تراجعا متأثرا بانخفاض أسعار المعادن.
غير أن ارتفاع أسهم شركات الطيران وازن الخسائر بعد أن أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس أرباح تشغيل أفضل من المتوقع لعام 2016 وقالت إنها حققت بداية "قوية" لعام 2017.
وصعد سهما انترناشونال كونسوليديتس إيرلاينز ولوفتهانزا 2.2 و2.4 بالمئة على التوالي وكانا من أكثر الأسهم ارتفاعا على المؤشر ستوكس 600 لكبرى الأسهم الأوروبية.
وقفز سهم شركة كابجيميني لخدمات تكنولوجيا المعلومات 3.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تستهدف تحقيق أرباح أعلى في عام 2017.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)