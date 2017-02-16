لندن (رويترز) - استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد ارتفاعها على مدار الجلسات السبع الماضية حيث عوضت مكاسب أسهم شركات الطيران ضعف أداء شركات التعدين وهبوط مجموعة كوبهام الهندسية البريطانية بعد نتائج أعمال سيئة.

وحتى الساعة 0821 بتوقيت جرينتش لم يشهد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية تغيرا يذكر من حيث النسبة المئوية حيث استقر عند 371.34 نقطة بعد مكاسب قوية في الآونة الأخيرة وصعوده لأعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وهوى سهم كوبهام بأكثر من 21 بالمئة لأدنى مستوى منذ نهاية عام 2004 متجها نحو أكبر انخفاض يومي له على الإطلاق. وقالت الشركة إنها ستتحمل خسائر قدرها 150 مليون جنيه (187 مليون دولار أمريكي) تتعلق بعملها في برنامج كيه.سي-46 لطائرات التزويد بالوقود مع شركة بوينج. وخفضت مجددا أرباح التداول المتوقعة لعام 2016.

وانخفض مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 0.9 بالمئة ليصبح بذلك أكثر القطاعات تراجعا متأثرا بانخفاض أسعار المعادن.

غير أن ارتفاع أسهم شركات الطيران وازن الخسائر بعد أن أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس أرباح تشغيل أفضل من المتوقع لعام 2016 وقالت إنها حققت بداية "قوية" لعام 2017.

وصعد سهما انترناشونال كونسوليديتس إيرلاينز ولوفتهانزا 2.2 و2.4 بالمئة على التوالي وكانا من أكثر الأسهم ارتفاعا على المؤشر ستوكس 600 لكبرى الأسهم الأوروبية.

وقفز سهم شركة كابجيميني لخدمات تكنولوجيا المعلومات 3.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تستهدف تحقيق أرباح أعلى في عام 2017.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)