طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات يوم الخميس مع توقف تراجع الين بما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح وإن كانت أسهم القطاع المالي واصلت أدائها الذي يفوق أداء السوق بدعم زيادة العائد على السندات الأمريكية.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة ليغلق عند 19347.53 نقطة بعد صعوده لأعلى مستوى في نحو ستة أسابيع في وقت سابق هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1551.07 نقطة.

وتراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.2 بالمئة لينهي اليوم عند 13917.90 نقطة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)